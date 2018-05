Mais de 100 mil portugueses já fumam tabaco aquecido. Especialistas mantêm dúvidas

Apesar da entrada em vigor da nova lei do tabaco, no início do ano – que equipara cigarros eletrónicos e tabaco aquecido em termos de restrições – ,continua a aumentar o número de portugueses que aderem a novas alternativas ao tabaco tradicional.

O limiar dos 100 mil consumidores de tabaco aquecido foi recentemente ultrapassado em Portugal. Em média, cerca de 200 fumadores portugueses optam diariamente por este produto. Em todo o mundo esse número ultrapassa já os cinco milhões. Os dados são avançados ao Expresso pela Tabaqueira, subsidiária da Philip Morris, que há dois anos comercializa o IQOS no país. Estudos elaborados pela gigante do tabaco referem que esta alternativa sem fumo e sem cinza assenta na redução de 90 a 95% da exposição aos constituintes nocivos e potencialmente nocivos do cigarro tradicional, que resultam da combustão.



