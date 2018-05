Investigação sobre Pinho e a EDP tem três meses para emitir relatório

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, deu três meses ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para produzir um novo relatório sobre as diligências feitas e o balanço da investigação por suspeitas de corrupção envolvendo a EDP e o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, apurou o Expresso.



Num despacho emitido esta semana, Joana Marques Vidal estipulou um prazo de 90 dias para que os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, que dirigem o processo de inquérito 184/12, prestem contas sobre o andamento do processo, que tem entre os seus arguidos o presidente executivo da EDP, António Mexia.



