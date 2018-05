O que se passou para uma cimeira que era certa ter deixado de o ser e agora poder voltar a sê-lo?

“Parece ser mais um adiamento do que um cancelamento. As partes manifestaram logo a intenção de reativar a cimeira”, começa por dizer o professor da Universidade Nova de Lisboa e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) Tiago Moreira de Sá. “É possível que daqui a algumas semanas ou meses Donald Trump venha dizer que conseguiu negociar com condições muito melhores e que, se a cimeira tivesse acontecido em junho, os EUA partiriam em desvantagem”, concorda Mónica Dias, professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.

O adiamento tem a ver com o impasse que existe nos termos de partida das negociações, defende Tiago Moreia de Sá. Os EUA têm insistido que primeiro deve haver o desmantelamento unilateral de todo o poder nuclear da Coreia do Norte e só então negociar um conjunto de garantias. E que garantias são essas? “O Estado norte-coreano quer ser visto como um Estado normal, com os mesmos direitos dos outros Estados do sistema internacional. Também a garantia da sobrevivência do regime, ou seja, que este não será, em algum momento, derrubado, como aconteceu no Iraque ou na Líbia. E ainda a garantia da inviolabilidade territorial da Coreia do Norte”, elenca o académico.

