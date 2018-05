Pais das crianças do São João movem ação judicial para impedir transferência da pediatria

Jorge Pires, pai de um adolescente internado na oncologia pediátrica do Centro Hospitalar de São João, no Porto, lidera um movimento de pais que se opõe a uma eventual deslocalização dos serviços para o Instituto Português de Oncologia e para o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN).

Apesar de ser um dos principais rostos da contestação à falta de condições da ala pediátrica do maior hospital do norte do país, a funcionar em contentores há nove anos, Jorge Pires afirma ao Expresso que a mudança “é uma péssima solução”, por sujeitar os doentes a “possíveis riscos de vida” com mais viagens de ambulância do que já fazem as crianças para exames ou internamento nos cuidados intensivos no edifício central do São João, “o único com urgência pediátrica 24 horas por dia” na região.

