Não há nada mais idoso do que alguém a tentar passar-se por jovem

Uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade e há uma delas que, confesso, me irrita mais do que outras: a que diz que as músicas dos Beach House são todas iguais. É certo que todos os álbuns dos Beach House são extremamente Beach House, mas isso não é necessariamente um problema de inspiração. Eu chamar-lhe-ia sim identidade, uma qualquer aura, um fio condutor sónico mas, essencialmente, emocional. Muito emocional, diga-se, naquele mundo muito deles, umas vezes familiar, outra tão imaterial que nos deixa como que sem chão - a casa de praia é a mesma a que vamos todos anos, é sempre a mesma, mas quando a porta da frente se abre nunca sabemos com exatidão o que está lá dentro.

Porque os Beach House que em 2006 lançaram aquele primeiro álbum homónimo tão despojado nas suas guitarras ondulantes, caixas de sons e com uma escala tão reduzida de instrumentos e camadas que às tantas parece que estamos a ouvir vários episódios das cenas da vida melancólica de um habitante de uma casa de bonecas não são os Beach House que em 2010 lançaram “Teen Dream”. E os Beach House de “Teen Dream” não são os Beach House que em 2018 lançam “7”.

