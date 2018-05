Italianos da Enel fora da corrida para a compra da EDP

A italiana Enel, tida como um potencial interessado na aquisição da EDP, afasta a possibilidade de entrar na corrida pela elétrica portuguesa. Fonte oficial da Enel indicou ao Expresso que a escala do negócio que a China Three Gorges está a tentar comprar não se coaduna com a estratégia do grupo.

“No que respeita à EDP, não comentamos rumores do mercado, mas é importante ter em conta que Francesco Starace [presidente executivo da Enel] já afirmou em várias ocasiões que a Enel não está interessada em transações de grande porte”, declarou um porta-voz do grupo italiano ao Expresso.

