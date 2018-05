O que pensam do Festival da Eurovisão quatro dos cantores que representaram Portugal?

António Calvário, vencedor em 1964, com o tema “Oração” (1º vencedor do Festival)

“O facto de não ter sido convidado este ano magoou-me um pouco. Mas vou assistir refastelado em casa”

Tive o privilégio de participar, vencer o Festival e representar Portugal na Eurovisão, em Copenhaga, Dinamarca, na primeira vez em que o nosso país entrou neste evento, em 1964. Recordo que nessa altura estavam a concurso 16 países para a final da Eurovisão. Hoje são 43 países, é uma enorme diferença.

Esse começo foi um passo dado a bem do nosso país. É difícil fazer uma comparação do Festival em épocas tão diferentes. A grandiosidade do Festival situa-se em função da sua época. E na altura em que participei o Festival era considerado grandioso, não se podia fazer mais. Tínhamos um só canal televisivo [a preto e branco]. Recordo que eu já era uma figura muito popular quando fui à Eurovisão. Quatro anos antes, em 1960, quando tinha uns 20, já era um caso sério de popularidade. Tinha ganho os concursos do Rei da Rádio portuguesa, estava no Teatro de Revista. Segundo dizem era um cantor galã.

