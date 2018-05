“O que Marcelo quer é esterilizar os jovens trans”

O que pensam deste veto à lei do Presidente Marcelo?

Júlia Mendes Pereira: Ainda estou a ‘ruminar’ este veto. É muito recente e foi inesperado que viesse tão rápido. O Presidente disse que ia aguardar ter o decreto nas mãos, para poder refletir e tomar a sua decisão e no final de contas demorou apenas dois dias. Limitou-se a seguir a opinião pessoal e as indicações que lhe tinham sido dadas pela direita parlamentar e organizações que se manifestaram ao longo do debate com argumentos de cunho católico, transfóbicos, que não têm base científica ou baseados nas vidas e experiências concretas das pessoas trans. São só opiniões baseadas em preconceitos, transfobia, discriminação, estigma e manutenção de todas essas dimensões que o Presidente veio balizar e mostrar que a sua opinião era essa.

Alice Azevedo da Cunha: Eu não iria tão longe. Diria que o Presidente da República tem um papel muito simples no processo legislativo: garantir a constitucionalidade de uma lei. Como esta lei não vai contra a Constituição, o seu veto é ideológico. Não me surpreendeu. Mas é igualmente vergonhoso. Voltamos à época do aborto, em que o Presidente vetou ideologicamente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)