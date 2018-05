Centeno vai além do que Bruxelas exige para a redução da dívida

Com a saída de Portugal do Procedimento por Défices Excessivos (PDE), e durante um período transitório de três anos, o país está obrigado a reduzir o excesso de dívida a um ritmo de 1/20 ao ano (face ao valor de referência de 60%). O ‘bom aluno’ passa no exame, mas vai mais longe: as previsões do Ministério das Finanças até 2022, explícitas no Programa de Estabilidade 2018-2022 (PE/2018), vão além do mínimo exigido pelas regras orçamentais europeias.

Como nota esta quinta-feira o Conselho de Finanças Públicas (CFP), a “evolução do rácio da dívida cumpre as regras de redução da dívida em todo o horizonte de previsão do PE/2018”. Mas entre 2018 e 2019, período em que se aplicam estas regras (MLSA – Minimum Linear Structural Adjustment), o Governo “antecipa um rácio inferior ao exigido durante o período transitório”, lê-se na “Análise do Programa de Estabilidade 2018-2022” da instituição liderada por Teodora Cardoso.

