Há menos pobres mas ainda é preciso cuidado a olhar para os números

Os números estão a ir no bom sentido mas ainda estão longe de serem bons. Há menos pessoas a viver em situação de pobreza em 2016 (últimos dados disponíveis) quando comparado com o que havia no ano anterior, só que o país ainda não recuperou para os níveis anteriores ao período da crise. Além disso, como mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta segunda-feira e analisados por Carlos Farinha Rodrigues para a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), há um ligeiro agravamento da intensidade da pobreza – e isso significa que os pobres estão a viver com um rendimento ainda mais distante, para baixo, dos 454 euros mensais.

É esse o valor que em 2016 ‘define’ o que é viver em situação de pobreza (correspondendo a 60% do rendimento nacional mediano). “A principal razão para esse ligeiro agravamento neste indicador é termos tido um aumento do limiar de pobreza. Portanto, as pessoas que já estavam mais abaixo ficaram ainda mais longe desse limite”, explica Carlos Farinha Rodrigues, professor do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão) e especialista em desigualdade e pobreza.

“Isso não significa no entanto que não seja preocupante. Temos de estar atentos para perceber se os mecanismos de proteção estão a funcionar.” Em causa, explica, está também o impacto do Rendimento Social de Inserção (RSI), que viu as suas regras de atribuição serem alteradas em janeiro de 2016 e cujo efeito, portanto, ainda não está ainda refletido nestes números.

