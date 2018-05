“Envergonha” e “envergonhado”: a história dos últimos dias de Sócrates no PS

O verbo envergonhar conjugado em diferentes tempos verbais e a palavra “vergonha” ou seus sinónimos (e “embaraço” é um deles) resumem a história recente da saída de José Sócrates do Partido Socialista. Carlos César, líder parlamentar e presidente do PS, começou por dizer, numa entrevista à TSF, sentir-se “envergonhado” com as suspeitas de corrupção que recaem sobre o ex-ministro socialista, mais ainda que no caso do ex-ministro da Economia Manuel Pinho, e João Galamba, porta-voz do PS, foi atrás e, na rubrica “Esquerda-Direita”, na SIC Notícias, admitiu sentir-se igualmente “envergonhado”, sentimento que “obviamente” qualquer socialista” partilhará “ao ver ex-dirigentes, no caso um ex-primeiro-ministro e secretário-geral do PS, acusado de corrupção e branqueamentos de capitais”, “sobretudo se as matérias de que é acusado vierem a confirmar-se”.

Sobre a possibilidade de as suspeitas contra Sócrates se confirmem - e as consequências disso - também falou o primeiro-ministro, António Costa, e aquilo que ele disse, ou até o simples facto de ter falado sobre o assunto, foi, por assim dizer, a última vergastada de um combate tido à base de golpes verbais (até porque seria no dia seguinte, esta sexta-feira, que Sócrates viria a anunciar a sua saída do partido). Em conferência de imprensa no Canadá, para onde Costa viajou com o pretexto de reforçar as ligações económicas entre aquele país e o nosso e explorar as potencialidades do recente acordo de livre comércio (CETA),afirmou que se as “ilegalidades” cometidas no sector da energia no Governo Sócrates “se vierem a confirmar serão certamente uma desonra para a nossa democracia”. O oposto disso, isto é, a não confirmação, “demonstrará que o nosso sistema de justiça funciona”, acrescentou Costa.

