Os kamikazes de Massada

Seis séculos antes de Cristo, Sun Tzu escreveu que a verdadeira finalidade da guerra não é destruir o inimigo mas levá-lo a agir segundo os nossos interesses. A tese do estratega chinês não se aplicou ao conflito entre judeus e romanos de 66 a 74 d.C., que foi uma verdadeira guerra de extermínio e cujo ponto final correspondeu à conquista da fortaleza de Massada pela X Legião de Lucio Flavio Silva.

Foi este o tema da derradeira sessão do curso livre de História Militar Grandes Cercos do Mundo Antigo, dedicada a Massada. Esta iniciativa do Centro de História da Universidade de Lisboa decorreu às quartas-feiras entre 14 de março e 2 de maio na Faculdade de Letras. O orador foi Paulo Santos, doutorando daquele Centro.

