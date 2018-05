Esmagadora maioria dos diretores dizem não ter funcionários suficientes para tratarem das escolas

Não é que o problema seja novo. O problema mesmo é arrastar-se há vários anos. A esmagadora maioria das escolas continua a queixar-se da falta de funcionários para vigiar recreios, controlar entradas e saídas de alunos, assegurar o funcionamento do bar, da cantina e da biblioteca ou a limpeza das salas, revela um inquérito aos diretores dos agrupamentos públicos, agora divulgado. Dos 176 que responderam, apenas 12% disseram não ter falta destes assistentes operacionais.

O levantamento foi feito por Alexandre Henriques, professor e autor do blogue ComRegras, dedicado a questões de educação, com a colaboração da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Os dados são disponibilizados numa semana de greve dos trabalhadores não docentes, marcada para esta sexta-feira pelos sindicatos afetos à CGTP e à UGT, e que poderá levar ao fecho de vários estabelecimentos de ensino do país.

