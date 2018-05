Shawkan, “um jornalista, não um criminoso”, recebe um prémio que não pode receber

A 14 de agosto de 2013, forças de segurança e do exército egípcio, sob o comando do general Abdel Fattah el-Sisi (agora Presidente do Egito), invadiram duas praças ocupadas por manifestantes no Cairo. Segundo a Human Rights Watch, a invasão saldou-se numa das “piores matanças de manifestantes em apenas um dia na História recente”. Pelo menos mil pessoas terão morrido naquele que ficou conhecido como o massacre de Rabaa.

Foi durante estas operações de dispersão e morte que o fotojornalista egípcio Mahmoud Abu Zeid, também conhecido como Shawkan, foi detido na Praça Rabaa Al-Adawiya. Foram também detidos dois outros jornalistas, não egípcios, entretanto libertados, que como ele se encontravam no exercício da sua profissão. Shawkan passou mais de dois anos preso sem acusação. Mal nutrido, anémico e deprimido, com hepatite C (diagnosticada na prisão) e a necessitar de cuidados médicos, Shawkan pode ter pela frente a pena de morte.

