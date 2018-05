Costa e Trudeau apostam no contrário de Trump

O primeiro-ministro português, António Costa, visita a partir desta quarta-feira o Canadá, com paragens nas cidades de Otava (capital), Kingston, Toronto e Montreal. A agenda tem uma forte componente económica e, além dos encontros com o homólogo canadiano, Justin Trudeau, preveem-se diversas reuniões com empresários e representantes do maior sindicato de construção civil da América do Norte, o Laborers International Union of North America (LIUNA), que conta com mais de meio milhão de membros.

Note-se que o sector da construção absorve parte significativa da mão de obra imigrante oriunda de Portugal.

