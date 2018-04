Exército do Iraque acusado de torturar suspeitos de ligações ao Daesh

Descobrir os restos mortais de entre 80 e 100 pessoas numa casa semidestruída e enegrecida num cenário de pós-guerra é sempre motivo para suspeitas, mas ainda o é mais se essa casa for em Mosul, no Iraque, e se esses corpos ou o que resta deles tiverem pertencido a homens que foram acusados de ter colaborado com o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) durante a ocupação da cidade, entre 2014 e 2017.

Os abusos e violações, incluindo perseguição e tortura, de que foram alvo estes suspeitos por parte do Exército iraquiano nas últimas semanas da ofensiva pela reconquista daquela cidade iraquiana foram amplamente denunciados, mas poucos escreveram sobre isso como Abdul-Ahad.

