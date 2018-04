Despedidos no primeiro 1.º de Maio

Sentiram-se enganados e largaram o trabalho. Quando perceberam que os proprietários das outras fábricas tinham dado feriado para que se comemorasse pela primeira vez na História o dia 1.º de Maio, setenta operários da F. Baerlein abandonaram as oficinas da Rocha de Conde de Óbidos, na capital, e foram integrar as manifestações de rua, em especial a ida ao Cemitério dos Prazeres em homenagem a José Fontana, o suíço relojoeiro radicado na cidade de Lisboa que foi um dos fundadores do Partido Socialista Português.

E o resto do 1.º de maio de 1890 passaram-no em festa, apesar de se terem registado algumas perturbações da ordem, motivadas pelas autoridades, e sem sonharem sequer com o que iria acontecer no dia 2. Trabalhavam numa das maiores unidades fabris instalada ao longo da avenida 24 de julho, eram ao todo cerca de cem, e só ao meio dia descobriram que Baerlein os enganara quando lhes prometera agir do mesmo modo dos congéneres, ou seja dar-lhes as mesmas vantagens que os restantes patrões da indústria ofereciam aos seus assalariados.

