Consórcio do TGV executa Estado em €192 milhões

O consórcio Elos, vencedor do troço de alta velocidade Poceirão-Caia, avançou na última sexta-feira com uma ação de execução do Estado no valor de 192 milhões de euros, dois anos depois de o Tribunal Arbitral (TA) ter determinado um acerto de contas de 149 milhões. Como o Estado não paga, o consórcio pede ao tribunal que lhe execute bens. A diferença de valores é explicada pelo cálculo de juros.

A indemnização serve para pagar as despesas realizadas antes da suspensão do contrato, chumbado por duas vezes pelo Tribunal de Contas.

