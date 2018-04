Comissão de inquérito a Pinho arrasta ex-ministros de PS e PSD

O Bloco de Esquerda vai entregar, quarta-feira, no Parlamento, uma proposta para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação de Manuel Pinho enquanto ministro da Economia e aos alegados pagamentos recebidos do Grupo Espírito Santo. Mas os bloquistas querem ir mais longe e apurar as “responsabilidades políticas” sobre as “rendas abusivas cobradas na área da energia” na altura em que Pinho foi ministro. Mas não só: querem ouvir os responsáveis pela pasta nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes e que criaram os sistemas de compensação dos custos da eletricidade.

A lista de políticos a ouvir pela comissão de inquérito ainda não está fechada. “Queremos ouvir todas as pessoas que faça sentido ouvir”, diz ao Expresso o deputado bloquista Jorge Costa. Ministros e secretários de Estado dos três governos que definiram as regras de compensação para as empresas de eletricidade estão, naturalmente, no rol dos chamados.

