Kim e Moon são-um

O Kremlin saudou a perspetiva de paz entre as duas Coreias como uma “notícia muito positiva”, enquanto Washington disse tratar-se de um motivo de orgulho. Não deixa de ser curiosa a reação dos dois blocos que, durante a Guerra da Coreia (1950-53), assumiram as suas afinidades eletivas no conflito: a União Soviética e a China puseram-se ao lado da Coreia do Norte, enquanto os EUA correram em socorro da Coreia do Sul. Numa altura em que volta a pairar o fantasma da Guerra Fria, um dos conflitos ainda latentes desse período nervoso de um mundo partido em dois parece caminhar para uma solução – mesmo com a desconfiança que líderes como Kim Jong-un merecem da comunidade internacional.

