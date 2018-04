“Quando vês estudantes que estão dispostos a correr riscos, então sabes que não tens permissão para desistir”

Para Pierre Krähenbühl é inconcebível falhar na recolha de financiamento a que se propôs, depois de Donald Trump ter cortado 300 milhões de dólares à contribuição norte-americana para a agência da ONU que desde a década de 40 dá assistência aos refugiados palestinianos. A decisão da Casa Branca criou um buraco nas contas e pôs em causa o funcionamento da UNRWA.

"Da última vez que estive na Síria, encontrei-me com colegas que são refugiados palestinianos e trabalham numa das clínicas da UNRWA", conta Krähenbühl em entrevista ao Expresso. O Comissário-Geral da agência lembra-se bem que dois deles arriscaram a própria vida para proteger o equipamento da clínica nos arredores de Damasco, levando o material para as próprias casas, durante fases mais críticas do conflito.

