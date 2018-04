A tristeza de Maria Callas

“Maria by Callas”, o novo documentário sobre a soprano mais célebre do século XX, que acaba de estrear nos cinemas, não usa voz off. Como consiste essencialmente em imagens e vídeos de época, e os vídeos e as imagens não contam tudo, há partes essenciais da biografia que mal são referidas, ou não o são de todo. Sobre a dieta draconiana que a transformou de uma mulher gorda num ícone internacional de elegância, por exemplo, nada ficamos a saber. Como não ficamos a saber quais os efeitos disso sobre a sua voz e a sua psique. O mesmo se diga em relação aos aspetos sexuais, decisivos na sua relação com Onassis — embora outras vertentes dessa relação sejam exploradas quase exaustivamente no filme. Quanto à mãe da cantora, percebemos o ressentimento da filha, mas não até que extremos ele podia ir.

O trade-off é assumido à partida. O espectador percebe que aquilo que vai ter, do princípio ao fim, é a Callas pública: a sua figura, as suas chegadas e partidas a aeroportos, cidades e teatros, algumas das suas árias mais conhecidas ('Casta Diva', 'Mercè Dilette Amiche', 'Addio del Passato', 'Non Credea Mirarti'; belíssimas, sem dúvida, mas sempre as mesmas), algumas entrevistas mais ou menos confessionais. Callas é sempre fascinante, e ninguém dá o tempo como perdido. Mas enquanto informação, não existe ali muito de novo, se é que existe alguma coisa. O que há é a figura da cantora e sobretudo o seu rosto, visto em grande, aqueles extraordinários olhos onde a tristeza pairava sempre, mesmo quando ela ria. “Maria by Callas” é a tristeza de Callas.

