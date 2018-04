E se o Programa de Estabilidade for chumbado no Parlamento? Keep cool...

O Programa de Estabilidade vai ser votado no Parlamento?

Tecnicamente, não. A lei não prevê a votação do Programa de Estabilidade (PE), da mesma forma que não previa, antes, a votação do Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC). Legalmente, este apenas tem de ser debatido no Parlamento antes de ser enviado para a Comissão Europeia. É à boleia desse debate que os partidos podem levar a votos resoluções sobre o PE. Tanto podem ser textos mais ou menos redondos, com apreciações sobre o documento, como resoluções que implicam uma decisão a preto e branco, no sentido de o rejeitar ou viabilizar. Nos últimos anos, desde que a "geringonça" está no poder, tem sido o CDS a assumir essa tarefa, apresentando resoluções de rejeição do PE. A aprovação ou chumbo dessa resolução é que dita a luz verde ou luz vermelha da maioria dos deputados ao Programa de Estabilidade.

