Novas cativações de Centeno atrasadas há mais de 50 dias

Ainda não foi publicado, em 2018, o decreto-lei de execução orçamental (DLEO) que todos os anos estabelece as regras da execução do Orçamento do Estado (OE), como as cativações e outras restrições adicionais aos gastos dos serviços públicos. A publicação do DLEO 2018 já está atrasada 54 dias face à lei e em 51 dias em relação ao de 2017.

No ano passado, o DLEO foi aprovado em Conselho de Ministros a 26 de janeiro, promulgado pelo presidente da República a 24 de fevereiro e publicado em Diário da República a 3 de março, para entrar em vigor um dia depois. Este ano, o diploma ainda não foi publicado em Diário da República, apesar de se estar prestes a completar um terço do exercício orçamental e de a Lei de Enquadramento Orçamental impor ao Governo a sua publicação até ao final de fevereiro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)