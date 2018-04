Guiomar Nunes, a da cutilada

Poucos saberão quem foi esta mulher que ficou famosa no século XVI e não por ser filha do célebre Pedro Nunes. O matemático teve cinco filhos e só Guiomar conseguiu repartir a fama com o pai. E não por ser sua discípula nem por se revelar noutra ciência. Foi a atitude da rapariga enganada com promessas de casamento, associada a uma fuga engenhosa da prisão, que lhe valeu a posterioridade com o cognome “a da cutilada”.

Guiomar Nunes saiu do anonimato a 17 de janeiro de 1578, na cidade de Coimbra. O episódio que a celebrizou foi descrito nesse ano, tendo sobrevivido uma cópia que misteriosamente ficou sem as duas primeiras folhas, portanto, sem a identificação dos protagonistas. Até o manuscrito ser encontrado no século XIX, nunca o nome do acutilado fora referido. O dela andou desde início na “boca do mundo”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)