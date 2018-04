Dicas de poupança: uma medida muito fácil que pode adotar para poupar no gás

Com a chegada dos dias mais quentes deixa de ser necessário, sem reduzir o conforto, que a água saia tão quente do esquentador ou da caldeira. Para quê gastar mais quantidade de gás (ou de eletricidade) para ter água quentíssima se depois temos de misturar água fria?

O conselho é, portanto: baixe a temperatura do esquentador. O conselho foi-me dado um destes dias, quando tive de chamar a casa um técnico para fazer uma inspeção à canalização do gás. Muito simpático, o técnico chegou ao pé do esquentador e disparou: “Sabe que está a gastar uma brutalidade de gás sem necessidade, não sabe?”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)