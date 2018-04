Aborto, adoção gay, PMA, mudança de género: Marcelo está mais fraturante?

Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para vetar a lei que permite mudar de género aos 16 anos no registo civil, mas isso não significa que não abra a porta a alterações que lhe permitam, num segundo momento, promulgar o diploma. Tem sido esta a lógica do atual Presidente da República no que toca às chamadas causas fraturantes: não confundir as suas posições pessoais - de católico, convicto e praticante - com “a realidade das situações” (a expressão é do próprio e foi usada na campanha eleitoral) e evitar afrontar o espírito do legislador, sobretudo quando os diplomas foram aprovados por maiorias parlamentares expressivas.

O facto de isso não ter acontecido com a lei da mudança de género, que passou no Parlamento muito à pele - 109 votos a favor e 106 contra -, é um dos fatores que deverá pesar na decisão presidencial. O desfecho da votação deste diploma no Parlamento foi uma incógnita até ao fim e o desfecho podia ter sido contrário se o apuramento dos votos tivesse sido por votação nominal, em vez de ser por grupo parlamentar. Marcelo deverá valorizar o caráter pouco expressivo desta maioria, além de dificilmente aceitar que a mudança de género possa ocorrer sem o suporte de um prévio relatório médico. Mas a linha até aqui seguida pelo Presidente pode traduzir-se num veto com mensagem ao Parlamento que dê aos deputados a chance de retocarem a lei para, num segundo momento, o PR acabar a promulgá-la.

