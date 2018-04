50 pessoas de 10 aldeias vão aprender a enfrentar o fogo

A primeira aula é já no sábado, em Coimbra. Aprender a “interpretar o comportamento do fogo e a identificar os sinais e as regras de segurança” para proteger as suas aldeias faz parte do sumário do dia, adianta ao Expresso Domingos Xavier Viegas, diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF) da Universidade de Coimbra. É a sua equipa, em articulação com a Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que vai fornecer a primeira de quatro ações de formação a um grupo de 50 pessoas de 10 aldeias da zona do Pinhal Interior.

“É muito importante trabalharmos de baixo para cima”, ou seja junto das pessoas que vivem nos meios rurais mais fustigados pelos incêndios, defende Xavier Viegas, sublinhando que “assim se tornam as casas mais resilientes e as aldeias mais seguras”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)