“Só se aprovam leis como a da mudança de género em sociedades primitivas ou em regimes totalitários”

Para este sábado, está marcado o Encontro Nacional de Médicos Católicos. Quais as questões que vos preocupam e que acham que devem ser debatidas?

Temos três temas fortes para o nosso encontro. O primeiro abordará as dificuldades sentidas pelos médicos na conciliação trabalho-família. Vamos apresentar os resultados de um estudo no qual se expressa uma clara preocupação dos médicos sobre o excesso de carga horária, nomeadamente pelas horas extra excessivas cumpridas nas urgências. Os resultados mostraram que a insatisfação dos médicos na conciliação trabalho-família é maior no sector público face ao privado (73% dos inquiridos deram nota negativa à conciliação, o que nos surpreendeu, pois o Estado deveria dar o exemplo). O segundo grande tema relaciona-se com os desafios na gestão em medicina e no ensino da medicina. Queremos ouvir os alunos de medicina falarem sobre as suas dificuldades, bem como as suas propostas para melhorar o ensino. O último tema forte está relacionado com o médico em missão. Serão dados vários testemunhos de médicos que fazem voluntariado junto dos peregrinos em Fátima, mas também com refugiados.

