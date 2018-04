Petróleo estimado na Costa Vicentina equivale a 10 anos de emissões de CO2 portuguesas

“Se cada barril transformado em combustível fóssil emite 0,45 toneladas de dióxido de carbono (CO2), a queima de 1500 milhões de barris equivalerá a 645 milhões de toneladas de emissões de CO2. E se, em 2015, Portugal emitiu 60 milhões de toneladas de gases de efeito de estufa estaremos a falar no equivalente a 12 anos de emissões de carbono do país”, explica o dirigente da Associação Sistema Terrestre Sustentável - Zero ao Expresso. Mas os cálculos não são lineares já que, acrescenta, “em Portugal as emissões associadas aos transportes correspondem a cerca de 25% e, como tal, se descontarmos as associadas ao consumo de petróleo em 2015, estaríamos a falar do equivalente a 10 anos de emissões”.

A verificar-se este nível de exploração de petróleo no mar português, o ambientalista considera que “Portugal deixaria de ser um exemplo à escala europeia e mundial de transição energética, passando a ser responsável por emissões que representam cerca de 10 a 12 anos de emissões totais do país”. Assim sendo, acrescenta, “a ambicionada neutralidade carbónica prevista para 2050 seria remetida para uma data bem mais longínqua”. E isto, na sua opinião, “seria uma enorme contradição”, face ao anunciado pelo Governo e “representaria uma perda de credibilidade do trabalho e objetivos traçados para as renováveis, para a eficiência energética e para a ambição climática, cujo custos e responsabilidade para o futuro serão visto como inaceitáveis pelas próximas gerações”.

