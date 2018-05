Ele arriscou a carreira no mainstream em nome da arte

Os EUA estão a sofrer muito com a proliferação do Youtube, dos artistas da internet e isso faz com que haja muita coisa de baixa qualidade a circular. Creio que isso é sobretudo consumido por crianças e pré-adolescentes, por isso os artistas que se tornam mais populares têm um registo mais infantiloide. E isso está a congestionar o rap e logo aí o Lamar distingue-se. É um artista num registo convencional, tradicional do hip-hop. Preocupa-se com a sua arte, a escrita, as músicas. Creio que a grande vantagem em relação aos outros rappers nos EUA é que, apesar de não ser músico, tem uma sensibilidade musical ímpar. Tem um bom gosto e sensibilidade muito rara no hip-hop.

Veem-se coisas com esta fineza musical quando há rappers que também são produtores, como por exemplo o Kanye West ou o Dr. Dre. Um gajo que é só rapper - o Lamar não é músico nem produtor -, conseguir oferecer às pessoas esta luxúria musical é mesmo muito raro. É incrível.

