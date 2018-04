Nível de investimento público em Portugal foi dos piores do mundo

O peso no Produto Interno Bruto (PIB) do investimento público português em ativos não financeiros caiu para um mínimo histórico em 2016 e situou-se na pior posição numa amostra de 26 economias desenvolvidas analisadas no Fiscal Monitor (FMI), o relatório sobre políticas orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado esta quarta-feira por Vítor Gaspar em Washington, nos Estados Unidos. O ex-ministro das Finanças do governo de Passos Coelho é diretor do departamento de Assuntos Orçamentais do FMI e responsável pela edição do FM.

O investimento público em 2016 em ativos não financeiros caiu em Portugal para 1,5% do PIB e situa-se no fim do ranking de um grupo de 26 economias analisadas pelo FMI. No grupo dos piores, abaixo de 2% do PIB, Portugal lidera seguido da Irlanda, Espanha, Alemanha, Itália e Bélgica, tudo economias da zona euro.

