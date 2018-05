“Não temos um ‘sistema de saúde’ mas um ‘sistema de doença’”

O consórcio Coimbra Health, que junta o hospital e a universidade, traz à cidade o encontro regional da Cimeira Mundial da Saúde, numa edição dedicada à prestação de cuidados nos países com baixo ou médio rendimento, sobretudo onde se fala português. Estas quinta e sexta-feira, importantes figuras mundiais vão unir esforços para levar a ajuda a quem mais precisa.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o comissário europeu para a Investigação, Carlos Moedas, ou Christoph Benn, do Fundo Global de Combate ao VIH, Tuberculose e Malária são alguns dos participantes. Temas como as doenças infecciosas, a governação para a equidade na Saúde, a inovação ou a educação biomédica serão analisados por oradores do Fundo de População das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde ou da Fundação Bill & Melinda Gates, entre outros.

