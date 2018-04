Lisboa vai abrir três salas de chuto até ao final do ano

A Câmara de Lisboa vai lançar no próximo mês o concurso para a criação de três “salas de chuto”, que abrirão até ao final do ano para dar resposta aos cerca de 1400 toxicodependentes que atualmente consomem a céu aberto nas ruas da cidade, revelou ao Expresso o vereador Ricardo Robles.

Uma das salas de consumo assistido vai funcionar na Avenida de Ceuta, num prédio da Câmara atualmente devoluto, que fica situado nas traseiras da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), junto à Rua do Arco do Carvalhão. A zona é frequentada diariamente por muitos consumidores de heroína que se injetam junto a uma escola, “pondo em risco a saúde pública e a própria comunidade escolar”, explica o vereador, eleito pelo Bloco de Esquerda (BE).

