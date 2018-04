Os nutricionistas estão chateados com o Governo, desafiam Centeno e vão fazer a volta a Portugal

No dia em que iniciou um ciclo de visitas pelo país para fazer o “levantamento da situação profissional” da especialidade, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas partiu com uma certeza: “o número de nutricionistas do Serviço Nacional de Saúde é claramente insuficiente” para as necessidades e é preciso que isto se altere.

Talvez por isso, para tornar mais expressivo o alerta, o calendário das deslocações de Alexandra Bento começou na região de Lisboa e Vale do Tejo. “É um paradoxo”, diz ao Expresso a bastonária. “Estamos na capital do país, numa zona geográfica densamente povoada, e esta é precisamente aquela que menos nutricionistas disponibiliza nos cuidados de saúde primários.”

