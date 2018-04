Investimento público em 2017 foi pouco mais de metade do ano da chegada da troika

Um aumento de 24,9% - mais 682 milhões de euros -, para um total de 3.415 milhões de euros. São estes os números da evolução do investimento público no ano passado que o governo tem destacado. Mas, apesar da recuperação face a 2016 - quando caiu 1.312 milhões de euros, para um mínimo histórico de apenas 1,5% do PIB -, continua num patamar muito baixo.

Os números no relatório “Análise da Conta das Administrações Públicas 2017”, publicado esta terça-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), presidido por Teodora Cardoso, não deixam margem para dúvidas.

