Nasceu Luciano Moreira, no dia 29 de dezembro de 1859, num dos bairros históricos do Porto, o da Cedofeita. Aos 43 anos, consolidou a fama como “Luciano das ratas” e tornou-se numa celebridade municipal em... Lisboa. Fez-se pedreiro com proveitos escassos daí que agarrasse uma atividade sem pretendentes, a de matador nos canos de esgoto. Em sete anos, o homem, que sabia falar francês, inglês e um pouco de italiano e de espanhol, exterminou mais de 100 mil ratos e ratazanas.

Filho do ex-soldado António Miguel, de Valpaços, e de Ana Margarida, de Guimarães, de profissão doméstica, Luciano fugiu ao domínio paterno ainda menor. Arranjou trabalho num paquete e correu mundo antes de se radicar em Lisboa, na freguesia da Ajuda, onde depois de um tempo a viver com Amélia da Conceição, mais nova 15 anos, com ela se casou em 1894, ficando no registo a pobreza do casal.

