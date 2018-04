Lisboa recebeu mais €1,2 milhões por semana que o previsto com a venda de casas

O turismo desencadeou uma espiral imobiliária em Lisboa que enche como nunca os cofres da autarquia liderada por Fernando Medina. Por muito que o IMT já pesasse nas contas câmara (para 2017 representava uma quinta parte das receitas), os números finais do Imposto Municipal sobre Transações do ano passado (€225,212 milhões) deixaram “surpreendido” o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva.

Com efeito, aquele valor supera em €65,6 milhões os €159,6 milhões que estavam previstos no Orçamento da Câmara de Lisboa para 2017 (aumento de 41%). Trocando por miúdos, o valor extra arrecadado representa para a tesouraria do município um bónus (não previsto) de um milhão de euros a cada 5,5 dias. Ou €1,2 milhões no final de cada semana.

