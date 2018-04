“Somos muito bons a destruir e a matar. Temos de matar menos e de cuidar mais”

Tinha três anos quando fez o primeiro mergulho no mar, derrubada por uma onda numa praia da Flórida, onde vivia. Os mares e a vida marinha passaram a ser a sua vida. Passados oitenta anos sobre esse primeiro mergulho, Sylvia Earle continua a defender os oceanos pelo mundo fora, lembrando que sem eles não há vida na Terra.

A oceanógrafa norte-americana esteve em Lisboa esta semana, como uma das oradoras da National Geographic Summit 2018. No fim da sua palestra, em Lisboa, deixou um recado a uma plateia cheia de gente de todas as idades: “Olhem para o espelho e pensem nos vossos superpoderes e no que podem fazer com eles.”

