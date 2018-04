O resgate do soldado Milhões

Durante dois anos - ou, melhor dizendo, quatro, se contarmos com os primeiros combates em Angola e Moçambique - Portugal empenhou mais de 200 mil homens na I Guerra Mundial, dos quais quase dez mil terão morrido, sobretudo em África mas também na Flandres. Muitos outros voltaram feridos, gaseados ou estropiados e a I República não resistiu a mais este trauma.

Tirando as obras de análise e ensaio, que memória deixou tudo isto na literatura? À parte diários, como os de Jaime Cortesão, Bento Roma ou Raul Carvalho, muito pouco. E quanto a filmes, apenas “João Ratão”, de Jorge Brum do Canto (1940). Deste passaram à posteridade duas coisas: a cena do dito João salvando o tenente Resende em La Lys e o “Fado do Pão-de-ló”, antes popularizado por Estêvão Amarante, cujos versos terminam assim: “Por isso a guitarra amiga nunca abandona o soldado/Transforma a dor em cantiga, que é o seu fado/E diz em tom plangente com orgulho e altivez/Que o mais valente é o soldado português”...

