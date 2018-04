O estalido

Espremem-se os lábios, suga-se o ar e soltam-se de repente, até se ouvir um estalido. Parece fácil, o beijo. Uma manifestação natural do nosso bem-querer. Mas ao tentar ensinar a minha filha a beijar-me as bochechas, para retribuir as centenas de beijos que lhe prego todos os dias, percebo que nem é fácil, nem natural, beijar.

Para já, a coordenação motora necessária: espremem-se os lábios, suga-se o ar e solta-se o beijo, num estalido mais ou menos audível. Beijo sem estalido não é beijo bem-sucedido, digo eu. Mas eu sou música e posso estar a ser tendenciosa com isto dos sons definirem as acções.

