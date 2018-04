Zuck, o militar

Houve vários momentos memoráveis nos dois dias em que Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, enfrentou o Senado e o Congresso norte-americanos mas um deles é sublime e nem sequer se passou lá dentro. É quase um ensaio sobre a inevitabilidade em 140 caracteres. Durante o interrogatório, Richard Blumenthal e Kamala Harris, dois dos senadores com as mais duras vozes contra o poder hegemónico do Facebook, colocaram nas suas páginas do Twitter o endereço das suas páginas...no Facebook, onde estava tudo a acontecer em tempo real, coisa que os seus eleitores não podiam perder. Ali estavam eles, qual reencarnações de Charles-Henri Sanson, a tentar julgar um génio programador de 33 anos enquanto diziam aos seus milhões de seguidores para canalizarem toda a sua atenção para uma rede social criada por esse mesmo prodígio há 15 anos e que hoje tem mais pessoas do que qualquer país físico do mundo.

