“No acolhimento de refugiados, as atitudes na UE e na Hungria não são assim tão diferentes”

Há avanços muito positivos na África subsariana, o que se passa na China permanece insondável e há que sublinhar, acima de tudo, que são cada vez menos os países com pena de morte na legislação e a executá-la. Este poderia ser o resumo de uma leitura rápida do “Relatório Global da Amnistia Internacional: sentenças à pena de morte e execuções em 2017”, que aquela organização não-governamental de defesa dos direitos humanos lançou esta quinta-feira. Sendo Portugal um dos países pioneiros na abolição da pena de morte, não terá um papel obrigatório na influência da Guiné Equatorial para o abolicionismo através da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a que ambos os países pertencem? Fomos falar com Pedro Neto sobre este e outros assuntos relacionados.

É interessante verificar como este relatório se preocupa em sublinhar os avanços e as situações com as quais só podemos alegrar-nos por não terem piorado. O relatório enfatiza o aumento do abolicionismo na África subsariana, o desconhecimento dos números reais na China, porém não faz nenhum destaque sobre o número de estados norte-americanos que retomaram a pena de morte, de cinco para oito em 2017. Porquê?

O facto de não darmos destaque aos vários estados dos Estados Unidos (EUA) deve-se ao facto de nós analisarmos países por inteiro em todo o mundo. Apesar de os EUA serem um mau exemplo, porque ainda não aboliram a pena de morte, o destaque baseia-se numa visão global da questão. Há até factos que o relatório não refere diretamente, mas que podemos interpretar. Um deles diz muito respeito a Portugal, membro da CPLP: a Guiné Equatorial ainda tem a pena de morte, apesar de não ter feito execuções. É um país cada vez mais isolado na África subsarianana, onde, no ano passado, a Guiné-Conacri aboliu a pena de morte. Quanto aos EUA, em 2016 tiveram um ano excecional, em que saíram pela primeira vez em muitos anos do top dos cinco países que mais executam a pena de morte, mas foi por falta de químicos, o que obrigou a adiar as execuções. E neste ano de 2018 volta à norma, infelizmente. A questão da abolição da pena de morte nos EUA é mais complexa, porque não é uma questão federal. Para podermos considerar que os EUA aboliram a pena de morte, cada um dos 50 estados terá de a ter abolido.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)