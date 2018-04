“Não precisamos de pedir nada ao senhor ministro das Infraestruturas”: a 7ª ponte do Douro é a mais barata

Não serão três travessias a unir as duas margens do Douro, quantas as prometidas em 2012 pelo ex-autarca de Gaia Luís Filipe Menezes, um ano antes do anúncio à Câmara do Porto, mas uma única ponte, ainda sem projeto, mas já batizada “D. António Francisco dos Santos”, em homenagem ao bispo do Porto que morreu em setembro.

Menezes, que sempre gostou de pensar em grande, apresentou antes do adeus a Gaia uma proposta de duas pontes rodoviárias e uma pedonal, cujo valor global ascenderia a € 100 milhões, investimento que sabia ser excecional mas, mesmo assim, muito aquém do efetuado na capital: “Só nos últimos 20 e tal anos foram aplicados mais de €2,2 mil milhões em travessias em Lisboa, o que daria para construir 20 pontes no rio Douro”, argumentava então o autarca, que falhou o salto para o Porto em 2013.

