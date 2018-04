Longa marcha de Aníbal começou com um cerco

Em 219 a.C., ao fim de oito meses de cerco, as tropas de Aníbal Barca conquistaram a cidade de Sagunto e o seu porto. Vinha aí a II Guerra Púnica mas, tanto as circunstâncias desta conquista como o que se lhe seguiu (a travessia dos Alpes a caminho de Itália, ameaçando Roma) ainda levantam muitas interrogações, sobretudo se tentarmos interpretar os acontecimentos do passado pelos olhos de hoje.

Foi este o tema da 5ª sessão do curso livre de História Militar Grandes Cercos do Mundo Antigo, dedicada a Sagunto. Esta iniciativa do Centro de História da Universidade de Lisboa decorre naquela faculdade todas as quartas-feiras até 2 de maio (exceção feita ao feriado do 25 de abril) na Faculdade de Letras. O orador foi José Varandas, docente e investigador do referido Centro.

