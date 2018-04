Foi vendida, espancada, violada, o Daesh matou-lhe o irmão e o pai: Farida regressou a Portugal para fazer um pedido

Farida Khalaf tem um olhar triste. Sente-se o peso das palavras que escolheu para partilhar a sua história. Cada vez mais pausas na narrativa, e a voz mais embargada, sumida, por vezes. Farida é uma menina que se fez mulher pela força do horror. A 15 de agosto de 2014, viu os homens do Daesh chegarem, entrarem aldeia dentro e levarem todos os habitantes yazidis, a minoria religiosa curda que nunca teve o respeito dos iraquianos. Vivia com a sua família perto do Monte Sinjar mas suficientemente longe para conseguir escapar para as montanhas. Foi vendida, espancada, violada, perdeu o irmão mais velho e o pai, executados pelo Daesh. E assim começou um calvário de quatro longos meses que marcará toda a sua vida.

Esta quarta-feira, Farida regressou a Portugal.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)