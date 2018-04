“Não vale a pena ter medo, não resolve nada, tem de enfrentar”

Não são assim tantos, mas são estrategas, sabem o que fazem e o que têm de fazer para resistir. São o povo de Lula da Silva no acampamento em Curitiba, onde o ex-Presidente brasileiro está preso por corrupção. Vão-se revezando, entram e saem das duas ruas que compõem a resistência do PT. Idosos, mulheres, jovens, homens e crianças, há de tudo do “Brasil real”. Muitas rugas, pele curtida pelo sol e chinelo no pé, sorriso no rosto e esperança de ver o companheiro Lula sair. Enquanto não sai, montam tenda e cantam

Christiana Martins enviada ao Brasil Jornalista