Não há médicos, enfermeiros, geradores e ventiladores para salvar as vítimas de um “ataque químico”

Por momentos, pensa-se que o tempo congelou e que os testemunhos que são partilhados com o Expresso, assim como as descrições e imagens que nos chegam através das redes sociais, correspondem ainda à tragédia vivida há um ano em Khan Sheikhoun, na província síria de Idlib, onde mais de 80 pessoas morreram vítimas de um ataque com gás sarin. As semelhanças são muitas - continua a haver crianças com ar atordoado a ser assistidas por médicos com bombas de oxigénio e broncodilatadores, de pé no chão encharcado do hospital ou sentadas em macas, e continua a haver adultos, homens sobretudo, a regarem-se uns aos outros com mangueiras para limpar o cabelo e a pele e os olhos, como que para expelir uma substância amaldiçoada que não se sabe exatamente qual é. Mas como é óbvio o tempo não parou.

Pelo menos 42 pessoas morreram no sábado vítimas de um alegado ataque químico em Douma, maior cidade de Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, segundo números divulgados pela imprensa internacional e confirmados ao Expresso por Ahmad Tarakji, presidente da Sociedade Médica Síria-Americana (SAMS), organização não-governamental que apoia equipas médicas na Síria. O ataque foi atribuído a forças do regime sírio. Mais de 500 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, foram transportadas para centros médicos e hospitais e os recursos disponíveis para socorrê-las são muito limitados. “Há apenas quatro geradores de oxigénio. Os médicos, que são menos de 20 neste momento em Douma, têm capacidade para dar resposta a casos menos graves, de irritação das vias nasais e falta de ar, mas não têm recursos para atender os pacientes que foram hospitalizados com sintomas severos que exigem cuidados intensivos e equipamentos de ventilação”, diz Ahmad Tarakji, explicando que seis crianças morreram no hospital por falta de ventiladores e de médicos ou enfermeiros disponíveis para cuidar delas. Abu Jaafar, residente em Douma, sobreviveu ao ataque. Em declarações à “Al-Jazeera”, conta que perdeu subitamente a consciência, depois de ter sentido grandes dificuldades para respirar. “Foi como se os meus pulmões estivessem a fechar. Acordei 30 minutos depois e percebi que me tinham despido e estavam a lavar o meu corpo com água. Tentaram também que eu vomitasse porque da minha boca continuava a sair uma substância amarela”.

