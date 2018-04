Juíza contraria colega e dá nova força à acusação do Ministério Público

Os 19 arguidos com responsabilidades no curso 127 dos Comandos vão todos ser julgados. A leitura da decisão instrutória foi lida em menos de cinco minutos pela juíza Isabel Sesifredo, do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, esta segunda-feira a meio da manhã, pronunciando todos os militares.

Mas há um ano e meio, uma outra juíza de instrução, Cláudia Pina, assinou um despacho sobre o caso em sentido quase inverso, numa altura em que sete militares dos Comandos estavam em prisão preventiva no âmbito do processo. Acabariam rapidamente por ser libertados por sugestão sua.

