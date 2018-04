Entre os senhores da guerra e as máfias do bairro: o caldeirão onde os portugueses arriscam diariamente a vida

Há uma história simples que ajuda a ilustrar bem aquilo que é Bangui. Há uns meses, uma jornalista internacional visitou o campo M’Poko, uma zona militar situada mesmo ao lado do aeroporto da capital centro-africana: o campo, posto de pé pelos franceses ainda no tempo da operação “Sangaris”, que antecedeu a entrada da ONU naquele país, serve atualmente de quartel-general a várias forças internacionais que se encontram ao serviço das Nações Unidas, entre elas os destacamentos portugueses que têm passado por Bangui; feito o trabalho, a jornalista saiu pela porta de armas do campo, sozinha, na tentativa de apanhar um táxi ou outro transporte - nem chegou a andar 300 metros, porque foi de imediato atacada por homens armados que lhe levaram tudo o que tinha, desde a máquina fotográfica à carteira ou telemóvel. Aconteceu ali, em plena luz do dia e a poucos metros de uma das zonas mais seguras e fortificadas da cidade. Escapou com vida numa cidade onde todos os anos centenas de pessoas morrem em consequência da violência provocada por grupos armados.

Não é fácil perceber a complexidade da República Centro-Africana e da sua capital. E de todos os bairros de Bangui, nenhum será mais complexo e imprevisível do que o PK5, um enclave muçulmano que fica a sul de M’Poko e do aeroporto. Chama-se assim porque fica a cinco quilómetros do centro da cidade - o ponto PK0 -, onde estão situados os bancos e edifícios governamentais. Uma distância que se pode fazer toda em linha reta através da longa Avenida Barthelemy Boganda (que alberga, entre outros edifícios, o igualmente ultrafortificado quartel-general da MINUSCA, a força da ONU que está neste país africano desde abril de 2014).

